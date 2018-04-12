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2 kardeşin ölümüne neden sürücülere 53'er yıl hapis

KONYA'da aralarında husumet bulunan sürücüler Cumaali Çetin(37) ve Atilla Mayda (42), trafikte karşılaşıp, araçlarıyla birbirlerini kovaladıkları sırada yaptıkları kazada kavşakta mendil satan 3 kardeşten 2'sinin ölümüne 1'inin...

2 kardeşin ölümüne neden sürücülere 53'er yıl hapis
KONYA'da aralarında husumet bulunan sürücüler Cumaali Çetin(37) ve Atilla Mayda (42), trafikte karşılaşıp, araçlarıyla birbirlerini kovaladıkları sırada yaptıkları kazada kavşakta mendil satan 3 kardeşten 2'sinin ölümüne 1'inin de yaralanmasına neden oldu. İki sürücü, 'olası kastla adam öldürme ve yaralama' suçundan yargılandıkları davada 53 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kaza, 21 Ekim 2016 tarihinde akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Taşcami Uzunharmarlar Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Resul (10), İsmail (8) ve Yakup Çiçek (6) kardeşler okul harçlıklarını çıkartmak için ışıklı kavşakta mendil satmaya başladı. Aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan ve trafikte karşılaşan Cumaali Çetin, yönetimindeki 42 AKK 47 plakalı minibüsle, Atilla Mayda'nın kullandığı 42 CFC 55 plakalı otomobili kovalamaya başladı.
3 KARDEŞİ EZDİ
Kovalamaca sırasında Mayda, kırmızı ışık yandığı için yavaşlamak istedi. Bu sırada arkadan gelen minibüs, hızla otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil refüje çıkıp Yakup, İsmail ve Resul Çiçek kardeşleri ezdi. Durumları ağır olan çocuklardan Yakup Çiçek kaza günü, Resul Çiçek de 1 gün sonra tedavi gördükleri hastanede öldü. İsmail Çiçek de tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu oldu. Kazadan sonra sürücüler, Atilla Mayda ve Cumaali Çetin gözaltına alındı. İki sürücü, polisteki ifadesinde aralarında husumet bulunduğunu trafikte karşılaşınca başlayan kovalamaca esnasında kazanın meydana geldiğini söyledi. Sürücüler, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.
ÇOCUKLARI GÖRMEDİM
Sanık sürücülerden Atilla Mayda, daha önce mahkemede verdiği savunmasında çocukları görmediğini belirterek, "Cumaali beni kovalamaya başladı. Işıklara geldiğimizde yavaşlamak istedim. Ancak, Cumaali arkadan bana çarptı.  Arabayla refüje çıktım. Kapı sıkıştığı için arabadan inemedim. Daha sonra  çevredekiler gelip arabayı kaldırıp refüjden indirdi. Ben çocukları hiç görmedim. Arabayı yaklaşık 100 metre ileriye park edip, polise kaza yaptığımı söyledim. Polis kazada ölenler olduğunu söyledi. Çok şaşırdım" dedi.
'ARACIN ALTINDA ÇOCUKLAR VAR' DİYE BAĞIRDIM'
Atilla Mayda'nın kaza ardından bölgeden ayrılmaya çalıştığını öne süren Cumaali Çetin ise "Aracın altında çocuklar var" diye bağırarak Mayda'yı uyardığını söyledi. Çetin, şöyle konuştu:
"Ben ilk kaza anında Atilla'nın çocuklara vurup vurmadığını görmedim. Aracı kaldırmaya çalışıyordum. Atilla'ya 'Aracın altında çocuklar var' diye bağırdım. Buna rağmen araçtan inmedi. Kaçmak için uğraşıyordu. Araçtan insin diye Atilla'nın camına vuruyordum. Oradaki vatandaşlar aracı kaldırıp, çocukları altından çıkarmaya çalışıyordu."
'PİŞMANIZ'
Konya'daki 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'olası kastla adam öldürme ve yaralama' suçlarından tutuklu yargılanan sürücüler Mayda ve Çetin, son kez hakim karşısına çıktı. Her iki sanık da son savunmalarında pişman olduklarını söyledi. Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, her iki  sürücüye iki çocuğun ölümünden dolayı 25'er yıl, yaralanan çocuk için ise 3 yıl 4'e ay olmak üzere toplam 53 yıl 4'er ay hapis cezası verdi.   

​FOTOĞRAFLI

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