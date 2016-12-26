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2 kardeşin ölümene neden olan 2 sanığa 8- 10 yıl hapis

Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ, () - KAYSERİ'de başka bir araçla kovalamaca sırasında,  Hamit (33) ve Yusuf Kurtoğlu (25) kardeşlerin aracına çarparak ölümlerine neden olan 2 sanığa 10 yıl 7 ay ile 8 yıl 9 ay hapis cezaları verildi. 3'üncü...

2 kardeşin ölümene neden olan 2 sanığa 8- 10 yıl hapis

Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ, () - KAYSERİ'de başka bir araçla kovalamaca sırasında,  Hamit (33) ve Yusuf Kurtoğlu (25) kardeşlerin aracına çarparak ölümlerine neden olan 2 sanığa 10 yıl 7 ay ile 8 yıl 9 ay hapis cezaları verildi.
3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuklu Ersoy Şahin (28), tutuksuz yargılanan Güven Budak (41) ve hayatını kaybeden kardeşlerin yakınları katıldı. Mahkemede savunma yapan Ersoy Şahin, "Güven ile aramızda yaşanan tartışmadan dolayı arabası ile beni kovaladı. Bu nedenle aramızda kovalamaca oldu ve kaza meydana geldi. Çok pişmanım" dedi. Tutuksuz yargılanan Güven Budak da yaşanan olayda kimseyi öldürme ve kaza yapma kastının olmadığını, çok üzgün olduğunu söyledi. 
Kararı açıklayan mahkeme heyeti Ersoy Şahin'e 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 10 yıl 7 ay hapis, 2.5 yıl da ehliyetinin el konulması kararı verdi. Tutuksuz sanık Güven Budak'a aynı suçtan 8 yıl 9 ay hapis cezası ve 2.5 yıl ehliyetine el konulması kararı veren mahkeme, sanığın tutuklanmasına karar verdi. 

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