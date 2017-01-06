2 kardeşi öldüren sanığa 40 yıl hapis

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, () - KASTAMONU'da alacağını ödemedikleri için tartıştığı 2 kardeşi öldürüp, 1 kişiyi yaraladığı suçlamasıyla ömür boyu ve 31 yıl hapis cezasına çarptırılan 56 yaşındaki Hacı Mehmet Özdemir'in cezasını Yargıtay bozdu. Yeniden hakim karşısına çıkan sanığa, eylemini 'haksız tahrik' altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle toplam 40 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

25 Ocak 2014 tarihinde bir kahvede meydana gelen olayda Hacı Mehmet Özdemir, iddiaya göre 50 bin TL kredi çekerek 35 bin TL borç verdiği 50 yaşındaki Mehmet ve 52 yaşındaki Murat Güler kardeşler ile parayı geri vermedikleri için tartıştı. Özdemir, kendisine bıçak çeken iki kardeşi tabanca ile öldürürken, Mehmet Güler'in oğlu 18 yaşındaki Muhammed Güler'i de yaraladı.

SAVUNMA HAKKI İHLAL EDİLMİŞ

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Hacı Mehmet Özdemir, Mehmet Güler'e karşı eyleminden ömür boyu hapis, onun ağabeyi ve oğluna karşı eyleminden de toplam 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, sanığın savunma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle kararı bozdu.

DAHA AZ CEZA ALDI

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkan sanık Özdemir'e verilen cezalarda, eylemini haksız tahrik altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle indirim yapıldı. Özdemir, Mehmet ve Murat Güler kardeşleri öldürmekten 15'er yıldan 30, Muhammed Güler'i yaralamaktan 10 yıl, ruhsatsız silah bulundurmaktan da 10 ay olmak üzere toplam 40 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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