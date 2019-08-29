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2 kardeş, kazanın ardından sürücü ve hamile eşine saldırdı (2)

1 KİŞİ TUTUKLANDI Karaman'da  çarptıkları otomobilin sürücüsü Ali Kartop'u sopayla döven, hamile eşi Hatice Kartop'u, tabancayla elinden yaralayan T.Ş. (19) ve M.Ş, (16) yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden...

GÜVENLİK 29.08.2019, 17:55
2 kardeş, kazanın ardından sürücü ve hamile eşine saldırdı (2)

1 KİŞİ TUTUKLANDI
Karaman'da  çarptıkları otomobilin sürücüsü Ali Kartop'u sopayla döven, hamile eşi Hatice Kartop'u, tabancayla elinden yaralayan T.Ş. (19) ve M.Ş, (16) yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.Ş. tutuklandı, T.Ş. de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 
 

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