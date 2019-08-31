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2 kadın, 59 parça tarihi eserle yakalandı
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, polis ekiplerince yapılan aramada üzerlerinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 59 parça eşya ele geçirilen 2 kadın gözaltına alındı. Tekirdağ ve Çorlu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık...
GÜVENLİK 31.08.2019, 14:35
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, polis ekiplerince yapılan aramada üzerlerinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 59 parça eşya ele geçirilen 2 kadın gözaltına alındı.
Tekirdağ ve Çorlu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser niteliği taşıyan eserlerin ilçeye getirilerek satılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan polis ekipleri, ilçeye tarihi eserlerin 2 kadın tarafından getirileceğini belirledi. Şüphelilerin kimliğini belirleyen ekipler, Çorlu Otogarı'nda önlem aldı.
Otogarda durdurulan kadınların üzerlerinde yapılan aramada çakmak görünümlü olan metal obje, üzerinde işlemeler ve Arapça harfler bulunan vazo görünümlü metal obje, metal mızrak ucu, deri kılıf içerisinde kabza kısmının ucunda metal aslan figürü bulunan bıçak, yanında yapışık vaziyette bölme bulunan üzerleri işlemeli metal obje, su bardağına benzer metal obje, zincirli metal köstekli saat, fincan görünümlü toprak obje, 43 sikke, üzerinde Arapça harfler bulunan metal yüzük, siyah renkli taş görünümlü küçük obje, 6 değişik şekil ve ebatlarda metal objeler olmak üzere, 59 parça tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen eşya ele geçirildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Tekirdağ ve Çorlu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser niteliği taşıyan eserlerin ilçeye getirilerek satılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan polis ekipleri, ilçeye tarihi eserlerin 2 kadın tarafından getirileceğini belirledi. Şüphelilerin kimliğini belirleyen ekipler, Çorlu Otogarı'nda önlem aldı.
Otogarda durdurulan kadınların üzerlerinde yapılan aramada çakmak görünümlü olan metal obje, üzerinde işlemeler ve Arapça harfler bulunan vazo görünümlü metal obje, metal mızrak ucu, deri kılıf içerisinde kabza kısmının ucunda metal aslan figürü bulunan bıçak, yanında yapışık vaziyette bölme bulunan üzerleri işlemeli metal obje, su bardağına benzer metal obje, zincirli metal köstekli saat, fincan görünümlü toprak obje, 43 sikke, üzerinde Arapça harfler bulunan metal yüzük, siyah renkli taş görünümlü küçük obje, 6 değişik şekil ve ebatlarda metal objeler olmak üzere, 59 parça tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen eşya ele geçirildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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