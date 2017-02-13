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2 hırsız 200 kiloluk çelik kasayı böyle taşıdı

Berktuğ ÖNCÜ / BURSA, () - BURSA'da bir ekmek fırınını soyan ancak çelik kasayı açamayınca kucaklayan 2 hırsız, güvenlik kameralarınca kaydedildi. İçerisinde 70 bin lira nakit ve çok sayıda çek-senet bulunduğu belirtilen 200 kiloluk...

2 hırsız 200 kiloluk çelik kasayı böyle taşıdı

Berktuğ ÖNCÜ / BURSA, () - BURSA'da bir ekmek fırınını soyan ancak çelik kasayı açamayınca kucaklayan 2 hırsız, güvenlik kameralarınca kaydedildi. İçerisinde 70 bin lira nakit ve çok sayıda çek-senet bulunduğu belirtilen 200 kiloluk çelik kasayı 2 şüphelinin taşıması, görenleri şaşkına çevirdi.
Olay, Merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Mesut Çakır'a ait ekmek fırınına gece saatlerinde gelen 4 şüpheli kapıyı kırdı. Şüphelilerden 2'si fırının içerisine girereken, 2'si kapıda gözcülük yaptı. Fırında bulunan ofisteki çelik kasayı fark eden şüpheliler açmaya çalıştı.
200 KİLOLUK ÇELİK KASAYI 2 KİŞİ TAŞIDI
İçerisinde 70 bin lira nakit ile çok sayıda çek-senet bulunduğu belirtilen çelik kasayı açamayan 2 şüpheli, 200 kilo ağırlığındaki kasayı kucaklayarak fırının dışındaki otomobile taşıdı. Fırındaki güvenlik kameralarına yakalanan hırsızların, rahat tavırları ve 200 kilogram ağırlındaki kasayı taşırken hiç zorlanmamaları, görenleri şaşırttı. 
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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