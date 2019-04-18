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2 gündür haber alınmayan kadın evinde ölü bulundu

BOLU’da yalnız yaşayan ve ailesinin 2 gündür haber alamadığı Fatma Özturan (60), itfaiye yardımıyla girilen evinde ölü bulundu. Özturan'ın ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek. Tabaklar Mahallesi Ali Rıza Tekemen Caddesi'ndeki...

2 gündür haber alınmayan kadın evinde ölü bulundu
BOLU’da yalnız yaşayan ve ailesinin 2 gündür haber alamadığı Fatma Özturan (60), itfaiye yardımıyla girilen evinde ölü bulundu. Özturan'ın ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek.
Tabaklar Mahallesi Ali Rıza Tekemen Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde yalnız yaşayan Fatma Özturan'dan 2 gündür haber alamayan kız kardeşi polisten yardım istedi. Özturan'ın evine giden polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca adrese itfaiye ve sağlık ekipleri çağırdı. Kapı, itfaiye ekipleri tarafından açılarak, içeri girildi. Yerde yatar halde bulunan Fatma Turan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.  Turan'ın cansız bedeni, Olay Yeri İnceleme polislerinin yaptığı incelemenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Fatma Özturan'ın ölüm nedeni  yapılacak otopsi ile ortaya çıkacak.

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