2 gündür haber alınamayan bıçak bileyicisi ölü bulundu
Bülent DİKTEPE/KARABÜK, ()- KARABÜK'ün Eflani ilçesinde, kendisinden 2 gündür haber alınamayan bıçak bileyicisi Selahattin Ağaoğlu (65), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Eflani Candaroğlulları Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binanın...
Bülent DİKTEPE/KARABÜK, ()- KARABÜK'ün Eflani ilçesinde, kendisinden 2 gündür haber alınamayan bıçak bileyicisi Selahattin Ağaoğlu (65), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Eflani Candaroğlulları Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binanın giriş katındaki evinde yalnız oturan bıçak bileyicisi Selahattin Ağaoğlu'ndan 2 gündür haber alamayan komşuları evine gitti. Işıkları yanan evin kapı ziline basılmasına rağmen açan olmayınca durum polise bildirildi. Polis, daireye girdiğinde Ağaoğlu'nu hareketsiz yatarken buldu. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Ağaoğlu’nun öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerin ardından hastalığa bağlı nedenle öldüğü düşünülen Selahattin Ağaoğlu’nun cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
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