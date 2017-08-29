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2 çocuk otomobile bisikletle çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

TRABZON’un Çarşıbaşı İlçesi'nde bisiklette bulunan 2 çocuk yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobile çarptı. Kazada, 16 yaşındaki Ömür Kocaman öldü, kuzeni 15 yaşındaki Caner Kocaman ise, ağır yaralandı. Kaza...

2 çocuk otomobile bisikletle çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
TRABZON’un Çarşıbaşı İlçesi'nde bisiklette bulunan 2 çocuk yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobile çarptı. Kazada, 16 yaşındaki Ömür Kocaman öldü, kuzeni 15 yaşındaki Caner Kocaman ise, ağır yaralandı.
Kaza dün saat 23.45 sıralarında ilçe merkezindeki sahil yolunda meydana geldi. Giresun’dan Trabzon yönünde giden Nurten K. yönetimindeki 06 FYZ 53 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkan ve buradan da yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki Ömür ve 15 yaşındaki Caner Kocaman'ın bulunduğu bisiklete çarptı. Kaza ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan Ömür Kocaman kaza yerinde öldü, kuzeni Caner Kocaman da yaralandı. Ağır yaralananan Caner Kocaman ambulansla Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Nurten K. da gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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