2 çocuk annesi evde başından vurulmuş halde bulundu

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ANTALYA’nın Kemer İlçesi’nde 2 çocuk annesi 37 yaşındaki Ebru Gök, evde başından vurulmuş halde, ölü bulundu.

Kemer’e bağlı Yeni Mahalle’de oturan İbrahim Gök, akşam saatlerinde eve geldiğinde eşi Ebru Gök'ü, yannıda av tüfeği, yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, başından vurulduğu belirlenen Ebru Gök'ün yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay sırasında evde olan Ebru Gök'ün 8 yaşındaki kızı ise babası tarafından dışarı çıkarıldı.

İntihar ettiği sanılan Ebru Gök'ün cesedi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Eve gelen Ebru Gök'ün yakınları, gözyaşı döküp sinir krizleri geçirdi.

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