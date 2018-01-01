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2 cinayetin şüphelisi, aynı yerdeki yılbaşı partisine gelince yakalandı

KARS'ta bir eğlence mekânında farklı tarihlerde işlenen iki cinayetin şüphelisi olarak aranan Serkan Ç., aynı yere yılbaşı kutlamasına gidince yakalandı. Karadağ Mahallesi, Ardahan yolu üzerindeki geçen 23 Temmuz'da bir eğlence mekânı...

2 cinayetin şüphelisi, aynı yerdeki yılbaşı partisine gelince yakalandı
KARS'ta bir eğlence mekânında farklı tarihlerde işlenen iki cinayetin şüphelisi olarak aranan Serkan Ç., aynı yere yılbaşı kutlamasına gidince yakalandı.
Karadağ Mahallesi, Ardahan yolu üzerindeki geçen 23 Temmuz'da bir eğlence mekânı önünde çıkan silahlı kavgada, taksi sürücüsü Bünyamin Üreyil yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Aynı eğlence mekânında geçen 2 Kasım'da ise Azerbaycan uyruklu Aydan Bayramova, arkadaşının doğum günü partisinde öldürüldü. İki cinayetle ilgili Serkan Ç. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Soruşturmayı sürdüren İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Üreyil ve Bayramova'nın öldürülmesiyle ilgili aranan Serkan Ç.'nin, yılbaşı eğlencesi için cinayetlerin işlendiği mekânda bulunduğu bilgisini aldı. Aralarında özel harekât timlerinin de bulunduğu polis ekipleri, eğlence mekânına operasyon düzenledi. Saat 02.30 sıralarında düzenlenen operasyonda, şüpheli Serkan Ç. ve olaylarda kullandığı Glock marka tabanca ve bu silaha ait 14 adet fişek ile birlikte yakalandı. Şüphelinin üzerinde 2 gram sentetik uyuşturucu metamfetamin de ele geçirdi.
Gözaltına alınarak emniyete götürülen Serkan Ç., sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
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