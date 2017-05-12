Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Tendürek'te çatışma; 2 şehit, 11 yaralı var
Tendürek dağında 8 terörist öldürüldü
Atatürk'e hakaret soruşturması: Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar hakkında yakalama talebi
Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar...

2 aydır kayıptı, çalıştığı inşaatta cesedi bulundu

Ali KADI/NİĞDE, () - NİĞDE’de 2 aydır kayıp olarak aranan 19 yaşındaki Sebahattin Ünlü'nün cesedi, gece bekçisi olarak çalıştığı inşaatın havalandırma boşluğunda bulundu. İlhanlı Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta gece bekçiliği yapan...

2 aydır kayıptı, çalıştığı inşaatta cesedi bulundu

Ali KADI/NİĞDE, () - NİĞDE’de 2 aydır kayıp olarak aranan 19 yaşındaki Sebahattin Ünlü'nün cesedi, gece bekçisi olarak çalıştığı inşaatın havalandırma boşluğunda bulundu.
İlhanlı Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta gece bekçiliği yapan Sebahattin Ünlü, 3 Mart günü eve gelmeyince, ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Polisin arama çalışmaları sürerken, bugün inşaatta ağır bir koku alıp etrafı inceleyen işçiler, havalandırma boşluğunda cesetle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, cesedin Sebahattin Ünlü'ye ait olduğunu belirledi. Cumhuriyet Savcısı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ünlü'nün ceseti, Niğde Üniversitesi Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Ünlü'nün kesim ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246