2 ayda onlarca ev ve iş yerini soyan şüpheliler yakalandı

ANKARA'nın Haymana ilçesinde 2 ayda onlarca ev ve iş yerini soyan 3 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Ev ve iş yerlerinde hırsızlığa karşı takılan alarm cihazlarından, güneş paneli, motorlu testere, oyun konsoluna kadar çok sayıda eşya çalan 3 kişiden 2'si tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

İlçede Durupınar Mahallesi ve çevre mahallelerdeki ev ve iş yerlerinde son 2 ay içinde çok sayıda hırsızlık meydana geldi. Bazı mahalle sakinleri hırsızlık olaylarını önlemek için ev ve iş yerlerine alarm sistemi taktırdı. Ancak şüpheliler bu cihazları da çaldı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Haymana İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 2 ay süren çalışması sonucu, şüphelilerin Durupınar Mahallesi’nde yaşayan S.Y., F.Y., ve T.Y. olduğu tespit edildi. 3 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

ALARM CİHAZINI BİLE ÇALMIŞLAR

Şüphelilerin, onlarca ev ve iş yerinden çaldığı malzemeleri depoda toplayıp, satmak için hazırlık yaptığı belirlendi. Depoda el konulan çalınan eşyalar arasında, dürbün, oyun konsolu, metal arama detektörü, matkap, kamera, jeneratör, odun kesme motoru, kaynak makinesi, alarm cihazı, sokak lambası, güneş paneli bulunması dikkat çekti. Şüphelilerin, özellikle hırsızlık olaylarının önlenmesi için ev ve iş yerlerine takılan alarm cihazlarını da çalması jandarmayı bile şaşırttı. Depoda yapılan aramada ayrıca 2 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 5 av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ve fişek ele geçirildi.

Şüpheliler S.Y, F.Y. ve T.Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden F.Y. ve S.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, T.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada depoda ele geçirilen malzemelerin büyük bir kısmı sahiplerine teslim edildi.



