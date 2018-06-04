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2 Afgan, bellerine bağladıkları esrarla yakalandı

ELAZIĞ'da, jandarma tarafından narkotik köpeği ile yolcu otobüsünde yapılan aramada, 2 Afgan bellerine sardıkları 5 kilo 650 gram esrarla yakalandı. Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine konuldu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu...

2 Afgan, bellerine bağladıkları esrarla yakalandı
ELAZIĞ'da, jandarma tarafından narkotik köpeği ile yolcu otobüsünde yapılan aramada, 2 Afgan bellerine sardıkları 5 kilo 650 gram esrarla yakalandı. Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında Elazığ-Bingöl yolu Gülüşkür mevkiinde yol kontrol ve arama çalışması başlattı. Ekipler, Tatvan-İstanbul arası sefer yapan bir yolcu otobüsünü durdurarak narkotik köpeği 'Duman' ile arama yaptı. Duman, otobüste yolcu olarak bulunan Afganistan uyruklu 2 kişiye yaklaşınca tepki verdi. Yapılan aramada, şüphelilerin bellerine sarılı halde toplam 5 kilo 650 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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