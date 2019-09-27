Son Dakika
19 yaşındaki genç kadın, nikahsız eşi tarafından öldürüldü
ADANA'nın Kozan ilçesinde tartıştığı nikahsız eşi Sezer Ç. (24) tarafından 4 bıçak darbesiyle yaralanan 1 çocuk annesi Melike Demirci (19), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, saat 18.00 sıralarında ilçenin Tufanpaşa...
GÜVENLİK 27.09.2019, 20:33
ADANA'nın Kozan ilçesinde tartıştığı nikahsız eşi Sezer Ç. (24) tarafından 4 bıçak darbesiyle yaralanan 1 çocuk annesi Melike Demirci (19), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 18.00 sıralarında ilçenin Tufanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındayken kendinden 6 yaş büyük Sezer Ç. ile kaçarak birlikte yaşamaya başlayan Melike Demirci, bu beraberlikten bir de kız çocuğu dünyaya getirdi. Çocukları olmasına rağmen nikahsız yaşayı sürdüren çiftin bir süredir şiddetli geçimsizlik sebebiyle aralarında tartışmalar çıkmaya başladı. Bunun üzerine Melike Demirci 3 yaşındaki kızını da alarak baba evine döndü. Barışmak istediğini belirten Sezer Ç., Melike Demirci'yi konuşmak için eve çağırdı. Evlerinin önünde konuşmaya başlayan çift, tekrar tartışmaya başladı. Ç., bu sırada üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak talihsiz kadını 4 yerinden bıçaklayarak kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı ağır yaralı Melike Demirci'yi ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Melike Demirci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Demirci'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, acı haberi alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.
Polis, şüpheli Sezer Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, saat 18.00 sıralarında ilçenin Tufanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındayken kendinden 6 yaş büyük Sezer Ç. ile kaçarak birlikte yaşamaya başlayan Melike Demirci, bu beraberlikten bir de kız çocuğu dünyaya getirdi. Çocukları olmasına rağmen nikahsız yaşayı sürdüren çiftin bir süredir şiddetli geçimsizlik sebebiyle aralarında tartışmalar çıkmaya başladı. Bunun üzerine Melike Demirci 3 yaşındaki kızını da alarak baba evine döndü. Barışmak istediğini belirten Sezer Ç., Melike Demirci'yi konuşmak için eve çağırdı. Evlerinin önünde konuşmaya başlayan çift, tekrar tartışmaya başladı. Ç., bu sırada üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak talihsiz kadını 4 yerinden bıçaklayarak kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı ağır yaralı Melike Demirci'yi ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Melike Demirci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Demirci'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, acı haberi alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.
Polis, şüpheli Sezer Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
20°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 27 Eylül 2019
|İmsak
|05:25
|Güneş
|06:50
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:20
|Akşam
|19:00
|Yatsı
|20:19
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|14
|2. Real Sociedad
|6
|13
|3. Atletico Madrid
|6
|13
|4. Athletic Bilbao
|6
|12
|5. Granada
|6
|11
|6. Barcelona
|6
|10
|7. Sevilla
|6
|10
|8. Villarreal
|6
|8
|9. Real Betis
|6
|8
|10. Getafe
|6
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Osasuna
|6
|7
|13. Valencia
|6
|6
|14. Real Valladolid
|6
|6
|15. Celta de Vigo
|6
|6
|16. Eibar
|6
|5
|17. Deportivo Alaves
|6
|5
|18. Espanyol
|6
|5
|19. Mallorca
|6
|4
|20. Leganés
|6
|2