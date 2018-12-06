Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sağlık Müdürlüğünde 4 milyon liralık yolsuzluk iddiası; 3 mutemet tutuklandı
4 milyon liralık yolsuzluk iddiası;...
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru” Ödülü
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru”...
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı' açıklaması
Bakan Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı'...

19 yaşındaki genç işçi, 21 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

Burhan CEYHAN/AYDIN, ()- AYDIN’ın Efeler ilçesinde, zeytin bidonlarını taşıdığı sırada dengesini kaybederek başını asansör kapısına çarpan işçi Alihan Yürük (19), tedavi gördüğü hastanede 21 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olay,...

19 yaşındaki genç işçi, 21 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

Burhan CEYHAN/AYDIN, ()- AYDIN’ın Efeler ilçesinde, zeytin bidonlarını taşıdığı sırada dengesini kaybederek başını asansör kapısına çarpan işçi Alihan Yürük (19), tedavi gördüğü hastanede 21 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Olay, geçen 15 Kasım Perşembe günü, Orta Mahalle'deki apartmanda meydana geldi. Bir zeytinyağı işletmesinde işçi olarak çalışan Alihan Yürük, apartmanın alt katındaki depoya zeytin bidonlarını indirmek için asansöre doğru gitti. Yürük, zeytin bidonlarını asansöre taşıdığı sırada, dengesini kaybederek başını asansör kapısına çaptı. Ağır yaralanan Yürük'ü gören apartman sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yürük, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. 21 gündür yoğun bakımda olan Yürük, bugün hayatını kaybetti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

istanbul escort