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19 yaşındaki Dinçay, denizde boğuldu

Cavit AKGÜN/MUĞLA, ()- MUĞLA'nın Ula ilçesinde serinlemek için denize giren Dinçay İlhan (19), boğularak yaşamını yitirdi. Ula'nın 'sakin kent' unvanlı Akyaka Mahallesi'ndeki halk plajında, dün saat 15.00 sıralarında serinleme için...

19 yaşındaki Dinçay, denizde boğuldu

Cavit AKGÜN/MUĞLA, ()- MUĞLA'nın Ula ilçesinde serinlemek için denize giren Dinçay İlhan (19), boğularak yaşamını yitirdi.
Ula'nın 'sakin kent' unvanlı Akyaka Mahallesi'ndeki halk plajında, dün saat 15.00 sıralarında serinleme için denize giren Dinçay İlhan, kıyıdan yaklaşık 100 metre kadar açıldıktan sonra suda çırpınmaya başladı. Ardından da gözden kayboldu. Plajdaki tatilciler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı bir bot ve bir dalış timi, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda İlhan'ın suda gözden kaybolduğu bölgede dalış yaptı. Yaklaşık 1 saat süren arama- kurtarma çalışması sonrası İlhan'ın cansız bedenine ulaşılıp, sudan çıkartıldı.
Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de inşaatlarda çalıştığı belirtilen İlhan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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