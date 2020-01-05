Son Dakika
19 yaşındaki Arife, motosiklet kazasında öldü
ANTALYA'nın Finike ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü Arife Gülnihal Alkan (19) yaşamını yitirdi. Kaza, dün gece Elmalı- Finike karayolunun 53'üncü kilometresinde meydana geldi. Arife Gülnihal Alkan yönetimindeki 07 TY...
GÜVENLİK 05.01.2020, 15:47
ANTALYA'nın Finike ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü Arife Gülnihal Alkan (19) yaşamını yitirdi.
Kaza, dün gece Elmalı- Finike karayolunun 53'üncü kilometresinde meydana geldi. Arife Gülnihal Alkan yönetimindeki 07 TY 765 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkıp yolun sağındaki bariyerlere çarptı. Kazanın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı incelemede Arife Gülnihal Alkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaza sırasında başında kask olup olmadığı henüz tespit edilemeyen Arife Gülnihal Alkan'ın cenazesi morga konuldu.
Kaza, dün gece Elmalı- Finike karayolunun 53'üncü kilometresinde meydana geldi. Arife Gülnihal Alkan yönetimindeki 07 TY 765 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkıp yolun sağındaki bariyerlere çarptı. Kazanın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı incelemede Arife Gülnihal Alkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaza sırasında başında kask olup olmadığı henüz tespit edilemeyen Arife Gülnihal Alkan'ın cenazesi morga konuldu.
8°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 05 Ocak 2020
|İmsak
|06:51
|Güneş
|08:22
|Öğle
|13:15
|İkindi
|15:36
|Akşam
|17:57
|Yatsı
|19:23
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|20
|58
|2. Leicester City
|21
|45
|3. Man City
|21
|44
|4. Chelsea
|21
|36
|5. M. United
|21
|31
|6. Tottenham
|21
|30
|7. Wolverhampton
|21
|30
|8. Sheffield United
|21
|29
|9. Crystal Palace
|21
|28
|10. Arsenal
|21
|27
|11. Everton
|21
|25
|12. Southampton
|21
|25
|13. Newcastle
|21
|25
|14. Brighton
|21
|24
|15. Burnley
|21
|24
|16. West Ham
|20
|22
|17. Aston Villa
|21
|21
|18. Bournemouth
|21
|20
|19. Watford
|21
|19
|20. Norwich City
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|19
|40
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Atletico Madrid
|19
|35
|4. Sevilla
|19
|35
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Valencia
|19
|31
|7. Getafe
|19
|30
|8. Athletic Bilbao
|19
|29
|9. Granada
|19
|27
|10. Levante
|19
|26
|11. Villarreal
|18
|25
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|19
|21
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|19
|19
|17. Mallorca
|19
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|19
|14
|20. Espanyol
|19
|11