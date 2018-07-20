19 gündür kayıptı, başına taşla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı/ Ek fotoğraf
20 Temmuz 2018 Cuma 12:55
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