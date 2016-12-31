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184 DEAŞ hedefi imha edildi, 27 terörist öldürüldü
184 DEAŞ hedefi imha edildi, 27 terörist öldürüldü
31 Aralık 2016 Cumartesi 11:28
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