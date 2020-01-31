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18 yıl hapisle aranan kişi, 3 aylık takip sonucu yakalandı
GÜVENLİK 31.01.2020, 12:20
SİİRT'te, hakkında 'kastan öldürme ve kasten yaralama' suçlarından kesinleşmiş 18 yıl 15 gün hapis cezası olan H.İ., jandarma ekiplerinin 3 aylık takibi sonucu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 'kasten öldürme ve kasten yaralama' suçlarından kesinleşmiş 18 yıl 15 gün hapis cezası olan H.İ.'nin yakalanmasına yönelik ortak çalışma başlattı. Ekiplerce yürütülen 3 aylık takibin ardından H.İ., Şirvan ilçesine bağlı Kırtepe köyünde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 'kasten öldürme ve kasten yaralama' suçlarından kesinleşmiş 18 yıl 15 gün hapis cezası olan H.İ.'nin yakalanmasına yönelik ortak çalışma başlattı. Ekiplerce yürütülen 3 aylık takibin ardından H.İ., Şirvan ilçesine bağlı Kırtepe köyünde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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