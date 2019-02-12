18 yıl cezası bulunan hükümlü sahte kimlikle yakalandı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G. (42) polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı. Şüphelinin üzerinden, sahte kimlik ve ehliyet çıktığı öğrenildi.Olay, dün akşam saatlerinde Ata Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yolda durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Sürücünün polisin 'Dur' ihtarına uymaması üzerine kovalamaca başladı. Uzun süren kovalamacanın ardından şüpheli otomobil ekiplerin müdahalesi ile durduruldu. Durdurulan araç sürücüsünün üzerinde yapılan aramada, başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik ve ehliyet ile bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca bulundu. Şüpheli A.G. hakkında kasten adam yaralama ve yağma suçlarından 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.. A.G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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