18 yaşındaki genç kendini ağaca astı

Aziz GÜVENER/HENDEK (Sakarya), () - SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, Adnan A. (18), evlerinin bahçesindeki ağaca kendini iple asarak, yaşamına son verdi.

Olay dün gece, Hendek Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen Adnan A.'yı sahur vakti evde göremeyen ailesi dışarı çıktı. Bahçeye çıkan ailesi, Adnan A'yı ağaçta asılı halde gördü. Olay yerine gelen sağlık ekibi Adnan A.'nın öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından gencin cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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