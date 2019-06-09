18 yaşındaki Behiye'nin öldüğü kazanın neden; 'Işık' ihlali

KONYA'nın Meram ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden Behiye Ercan (18), toprağa verildi. Kazanın, Behiye Ercan'ın da içerisinde bulunduğu otomobilin kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana geldiği ortaya çıktı.Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Azerbaycan Caddesi üzerinde meydana geldi. Bülent Bektaş yönetimindeki 34 ZL 359 plakalı otomobil, Gazze Caddesi'nden gelen Cafer Özdemir'in kullandığı 42 ACK 59 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilden fırlayarak aracın altında kalan Behiye Ercan ile Bülent Bektaş, Hasibe Olkaç ve Emre Olkaç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden fırlayarak aracın altında kalan Ercan, çevredekiler tarafından çıkarıldı. Sağlık görevlileri, 4 yaralıyı da hastanelere kaldırdı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Behiye Ercan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.IŞIK İHLALİ YAPMIŞKaza sonrası soruşturma başlatan polis, olay yerinde yaptığı incelemede sürücü Bülent Bektaş'ın ışık ihlali yapması sonucu kazanın meydana geldiğini tespit etti. Kazanın ardından ifadesi alınan Cafer Özdemir ise serbest bırakıldı.Kazada hayatını kaybeden Behiye Ercan'ın cenazesi ise hastanedeki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Behiye Ercan, Kozağaç mezarlığında toprağa verildi.

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18 yaşındaki Behiye'nin öldüğü kazanın nedeni, ışık ihlali