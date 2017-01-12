Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öğrencilerin kar izni, ysömestri tatilinden gidecek
Öğrencilerin kar izni, ysömestri tatilinden...
İşte; Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı...
Bahçeli şaşırttı: Ahmet Türk serbest bırakılsın
Bahçeli şaşırttı: Ahmet Türk serbest...
MHP Lideri Bahçeli'den gündem değiştirecek bomba açıklama
Bahçeli'den erken seçim sinyali!

18 yaşında kalp krizinden öldü

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli, () - KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde arkadaşlarıyla evinin önünde sohbet eden 18 yaşındaki Samet Denk kalp krizi geçirerek öldü. Körfez Esentepe Mahallesi'nde oturan lise son sınıf öğrencisi Samet Denk dün...

18 yaşında kalp krizinden öldü

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli, () - KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde arkadaşlarıyla evinin önünde sohbet eden 18 yaşındaki Samet Denk kalp krizi geçirerek öldü.
Körfez Esentepe Mahallesi'nde oturan lise son sınıf öğrencisi Samet Denk dün gece evlerinin önünde arkadaşlarıyla sohbet ederken rahatsızlandı. Volkan Denk ile eşi Nurgül Denk çocuklarının yere düştüğünü görünce 112 Acil'den yardım istedi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Samet Denk Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Samet Denk yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Samet Denk'in kalp krizi sonucu öldüğü belirlenirken, soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55