18 yaşında kalp krizinden öldü

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli, () - KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde arkadaşlarıyla evinin önünde sohbet eden 18 yaşındaki Samet Denk kalp krizi geçirerek öldü.

Körfez Esentepe Mahallesi'nde oturan lise son sınıf öğrencisi Samet Denk dün gece evlerinin önünde arkadaşlarıyla sohbet ederken rahatsızlandı. Volkan Denk ile eşi Nurgül Denk çocuklarının yere düştüğünü görünce 112 Acil'den yardım istedi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Samet Denk Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Samet Denk yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Samet Denk'in kalp krizi sonucu öldüğü belirlenirken, soruşturma başlatıldı.

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