18 iş adamının yargılandığı FETÖ davasında, karar 14 Ağustos'a kaldı

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında iş adamlarının da bulunduğu 3'ü tutuklu, 18 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esasa ilişkin savunmalarını yapmak için süre istemeleri üzerine duruşmayı 14 Ağustos'a erteledi.

4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanıklardan Nuri ve Halil Korkmaz kardeşler ile Mehmet Akif Gülhan ve tutuksuz sanıklar Abdurrahman Ö., Ahmet B., Ahmet Osman B., Bayram G., İbrahim Hakkı G., Ömer E., Sami G. ve Uğur P. ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Nagihan B., Osman B., Mehmet B., Ülkü S., Davut Ü., Süleyman Ü. ile Doğan Ü. ise duruşmaya katılmadı. Mahkeme heyeti verdiği ara kararla, sanık ve avukatlarının esasa ilişkin savunma yapmaları için süre istemeleri üzerine duruşmayı 14 Ağustos'a erteledi. Heyet, tutuklu yargılanan 3 sanığın ise tutukluluk durumlarının devamına karar verdi.



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