Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Alman devlet kanalından “Türkiye’de zor durumdaki sığınmacılar organlarını satıyor” iddiası
Alman devlet kanalından Türkiye'deki sığınmacılarla...
Bahçeli: AKP top çevirmesin, zamana oynamasın!...
Bahçeli'den şimdi de idam atağı
Askeri araç devrildi, 7 yaralı
Askeri araç devrildi, 7 yaralı
FATİH'TE BİR KAHVEHANEYE SİLAHLI SALDIRI: 5 YARALI
Fatih'te kahvehaneye silahlı saldırı 5...

18'inci yüzyıldan ikona ile yakalandılar

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da polis ekiplerinin arama yaptığı bir otomobilin bagajında, 18'inci yüzyıldan kalma, ceylan derisi üzerine işlenmiş Hazreti İsa'nın havarilerinden birinin ikonası ele geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne...

18'inci yüzyıldan ikona ile yakalandılar

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da polis ekiplerinin arama yaptığı bir otomobilin bagajında, 18'inci yüzyıldan kalma, ceylan derisi üzerine işlenmiş Hazreti İsa'nın havarilerinden birinin ikonası ele geçti.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde seyir halindeki bir otomobilin sürücüsünden şüphelenerek durdurdu. Araçta arama yapan polis, bagajda rulo halinde üzerinde, 'Büyük Archireus' yazan ceylan derisine yapılmış ikona buldu. İkonanın tarihi eser olabileceğini değerlendiren polis, araçtaki E.G. ile H.G.'yi gözaltına aldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler ifadelerinde, "Suriye'den gelen bir vatandaşın bize borcu vardı. Karşılığında bunu verdi. Tarihi değeri olduğunu bilmiyorduk" dedi. İç savaşın yaşandığı Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye sokulduğu belirlenen ikonayı satmak için müşteri aradığı açıklanan E.G. ile H.G., sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
ÇOK DEĞERLİ
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Müze Müdürlüğü görevlileri tarafından incelenen ikonanın çok değerli olduğu belirtildi. 18'inci yüzyıldan kaldığı düşünülen 178 santimetre boyunda, 75 santimetre enindeki ikona, Kültür ve Turizm Bakanlığı görevlilerine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.