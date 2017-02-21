18'inci yüzyıldan ikona ile yakalandılar

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da polis ekiplerinin arama yaptığı bir otomobilin bagajında, 18'inci yüzyıldan kalma, ceylan derisi üzerine işlenmiş Hazreti İsa'nın havarilerinden birinin ikonası ele geçti.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde seyir halindeki bir otomobilin sürücüsünden şüphelenerek durdurdu. Araçta arama yapan polis, bagajda rulo halinde üzerinde, 'Büyük Archireus' yazan ceylan derisine yapılmış ikona buldu. İkonanın tarihi eser olabileceğini değerlendiren polis, araçtaki E.G. ile H.G.'yi gözaltına aldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler ifadelerinde, "Suriye'den gelen bir vatandaşın bize borcu vardı. Karşılığında bunu verdi. Tarihi değeri olduğunu bilmiyorduk" dedi. İç savaşın yaşandığı Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye sokulduğu belirlenen ikonayı satmak için müşteri aradığı açıklanan E.G. ile H.G., sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ÇOK DEĞERLİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Müze Müdürlüğü görevlileri tarafından incelenen ikonanın çok değerli olduğu belirtildi. 18'inci yüzyıldan kaldığı düşünülen 178 santimetre boyunda, 75 santimetre enindeki ikona, Kültür ve Turizm Bakanlığı görevlilerine teslim edildi.

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