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17 yaşındaki Yusuf, 17 saat sonra bulundu

BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde AFAD ve jandarma ekipleri tarafından aranan 17 yaşındaki Yusuf Uslu, ormanlık alanda 17 saat sonra bulundu. Solhan ilçesine bağlı Dilektepe Köyü Yazmalı Mezrası'nda yaşayan Yusuf Uslu'dan uzun süre haber...

17 yaşındaki Yusuf, 17 saat sonra bulundu
BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde AFAD ve jandarma ekipleri tarafından aranan 17 yaşındaki Yusuf Uslu, ormanlık alanda 17 saat sonra bulundu.
Solhan ilçesine bağlı Dilektepe Köyü Yazmalı Mezrası'nda yaşayan Yusuf Uslu'dan uzun süre haber alamayan ailesi, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri gelerek, dün saat 16.00 sıralarında arama çalışması başlattı. Gece boyu süren aramalara bölge sakinleri de detek verdi. Uslu, sabah saat 09.00 sıralarında Yazmalı Mezrası yakınındaki ormanlık alanda bulundu.
17 saatlik arama sonunda bulunan Yusuf Uslu, ailesine teslim edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Yusuf Uslu'nun ormanlık alana neden gittiği ve dönmediği araştırılıyor.

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