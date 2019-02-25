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17 yaşındaki Yücel'in kız meselesi yüzünden öldürüldüğü iddiası

ADANA’da kavga ettiği kişilerce göğsünden bıçaklanarak öldürülen ayakkabı imalat işçisi Yücel Gültekin’in (17) cenazesi, toprağa verildi. Gültekin'in, kız meselesi yüzünden öldürüldüğü öne sürüldü. Olay, dün saat 23.00...

17 yaşındaki Yücel'in kız meselesi yüzünden öldürüldüğü iddiası
ADANA’da kavga ettiği kişilerce göğsünden bıçaklanarak öldürülen ayakkabı imalat işçisi Yücel Gültekin’in (17) cenazesi, toprağa verildi. Gültekin'in, kız meselesi yüzünden öldürüldüğü öne sürüldü.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kozan Caddesi’nde meydana geldi. Ayakkabı imalat işçisi Yücel Gültekin, cadde üzerinde önünü kesin bir grup gençle kavga etti. Kavgada göğsünden bıçaklanan Gültekin, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gültekin’in cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, soruşturma başlatan polis ekipleri, olaya karıştıkları öne sürülen C.S. ile N.G.'yi gözaltına aldı.
Gültekin’in yakınları, cenazesini almak için bugün morga geldi. Yakınlarından Gökhan Yanar, Gültekin’in kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada öldürüldüğünü öne sürdü. Yanar, "Dün gece Yücel’e 5-6 kişi saldırmış. Kalbine yakın kısmından 2-3 defa bıçaklamışlar, bıçağı da üstünde bırakmışlar. Olmayacak bir şeydi. Babası cezaevinde olduğu için çok zor durumdalar. Üzgünüz, devletimiz 2 kişiyi gözaltına almış, diğer şahıslar da aranıyor. Kim yaptıysa yanına kalmasın. Devletimize güveniyoruz" dedi.
Otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Yücel Gültekin'in cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
Polisin, olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü bildirildi.

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