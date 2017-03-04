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17 yaşındaki sürücü kaza yaptı: 5 yaralı

İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat),()-TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, 17 yaşındaki B.O.'nun kullandığı otomobil yol kenarındaki manav tezgahına çarptı. Kazada, yaşları 14 ile 17 arasındaki 5 genç yaralandı.  Kaza, gece saatlerinde D-100 Karayolu...

17 yaşındaki sürücü kaza yaptı: 5 yaralı

İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat),()-TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, 17 yaşındaki B.O.'nun kullandığı otomobil yol kenarındaki manav tezgahına çarptı. Kazada, yaşları 14 ile 17 arasındaki 5 genç yaralandı. 
Kaza, gece saatlerinde D-100 Karayolu Hacıpazar Köyü Kavşağında meydana geldi. Babası Murat O.'ya ait 60 KT 197 plakalı otomobili alan B.O., arkadaşı 14 yaşındaki Enes Burak Altuncu'nun doğum gününü kutlamak için 15 yaşındaki Seyfi Bütün, 15 yaşındaki Erdem Bolat ve 15 yaşındaki Burak Küpçü ile beraber otomobille gezmeye çıktı. Ehliyeti bulunmayan B.O. yönetimindeki otomobil, Hacıpazar Köyü kavşağına geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yol kenarında bulunan Mustafa Uyar'a ait sebze-meyve tezgahına çarptı. Çarpma sonrası tezgah dağılırken, 5 genç yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı gençler ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Enes Burak Altuncu ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yıkılan tezgahın sahibi Mustafa Uyar, kaza sırasında evde olduğunu, gürültüyü duyduktan sonra olay yerine geldiğini söyledi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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