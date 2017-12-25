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17 yaşındaki kızı kaçıranlara, yeniden yargılamada ceza yağdı

ÇORUM'da L.B. (17) adlı kızı kaçırdıkları için 5 ile 17 yıl arasında hapis cezası alan sanıklar, mağdur avukatının istinaf mahkemesine başvurusu üzerine yeniden yargılandı. Yargılama sonunda, tutuklu sanıklardan Mesut Y. ile Fatih...

17 yaşındaki kızı kaçıranlara, yeniden yargılamada ceza yağdı
ÇORUM'da L.B. (17) adlı kızı kaçırdıkları için 5 ile 17 yıl arasında hapis cezası alan sanıklar, mağdur avukatının istinaf mahkemesine başvurusu üzerine yeniden yargılandı. Yargılama sonunda, tutuklu sanıklardan Mesut Y. ile Fatih Y.'ye 47'şer; Mustafa Y. ve Adem S.'ye 24'er ve polis memuru Battal Y.'ye 15 yıl hapis cezası verildi.
Olay, 2015 yılının Temmuz ayında Çorum'da meydana geldi. Gece geç saatlerde L.B.'nin evine giren 5 kişi, genç kızı kaçırdı. Şüpheliler ayrıca, kızlarını kurtarmaya çalışan L.B.'nin annesi Nimet B. (65) ve babası Kamil B.'yi (68) de dövdü. Aile, kızlarının kaçırılmasının ardından jandarmaya ihbarda bulundu. Polis ve jandarma kaçırılan genç kızı bulmak için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Tutulduğu evde, şüphelilerin elinden kaçmayı başaran L.B., polise sığındı. Jandarma ve polis genç kızı kaçırdıkları ileri sürülen Mesut Y. ile yakınları olan Fatih Y., Adem S., Battal Y. ve Mustafa Y.'yi yakaladı. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine konuldu.
Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava bir yıl sürdü. Davanın sonunda Mesut Y.'ye 17 yıl, diğer 4 sanığa ise 5 yıl ila 7 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. Mağdur kızın avukatı Derya Öztekin, 5 kişinin 'Fikir ve eylem birliği içerisinde beraber suç işlenmesi' kanaati ile verilen cezayı az bularak tekrar yargılama için Ankara İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu. İstinaf mahkemesi, davanın yeniden görülmesini karara bağladı.
YENİDEN YARGILAMADA CEZA YAĞDI
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi'nde yeniden görülen davada, sanıklar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nden karar duruşmasına bağlandı. Sanıklar duruşmada suçlamaları kabul etmedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti 'Cebir, tehdit, hile kullanarak kişiyi hürriyetten yoksun kılma, yaralama, eziyet etme ve birden fazla kişi ile tehdit' suçlarından Mesut Y. ile Fatih Y.'ye 47'şer; Mustafa Y. ve Adem S.'ye 24'er yıl ve polis memuru Battal Y.'ye de 15 yıl hapis cezası verdi.

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