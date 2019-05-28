17 yaşındaki kız, 'Beni affedin' yazılı mektup bırakıp, falezlerden atladı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, () - ANTALYA'da, A.Y.(17) adlı kız, 'Beni affedin' yazılı mektup bırakıp, falezlerden atladı. Kayalıklara çarpıp yaralanan A.Y., hastanede tedaviye alındı.

Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı'ndaki falezlere dün saat 19.00 sıralarında gelen A.Y., bir süre tek başına oturdu. Ardından falezlerde dolaşmaya başladı. Genç kız, çecredekilerin şaşkın bakışları altında da cüzdanından çıkardığı mektubu, kayalıklara bırakıp, kendini boşluğa bıraktı. A.Y., yaklaşık 15 metreden kayalıkların üzerine düşerek, yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerne gelen sağlık ekipleri, yaralanan A.Y.'yi düştüğü yerden sedye yardımıyla çıkararak, hastaneye götürdü.

Polisin el koyduğu mektupta ise 'Özür dilerim. Kimsenin istediği gibi bir insan olamadım. Beni affedin' yazdığı öğrenildi.



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