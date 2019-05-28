Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist...
UYGAD Genel Başkanı Gazeteci Mevlüt YÜKSEL
UYGAD Genel Başkanı Gazeteci Mevlüt...
Küba ile sağlık işbirliği
Küba ile sağlık işbirliği
TFF Başkan adayları listesi belli oldu
TFF Başkan adayları listesi belli...

17 yaşındaki kız, 'Beni affedin' yazılı mektup bırakıp, falezlerden atladı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, () - ANTALYA'da, A.Y.(17) adlı kız, 'Beni affedin' yazılı mektup bırakıp, falezlerden atladı. Kayalıklara çarpıp yaralanan A.Y., hastanede tedaviye alındı. Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı'ndaki falezlere dün...

17 yaşındaki kız, 'Beni affedin' yazılı mektup bırakıp, falezlerden atladı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, () - ANTALYA'da, A.Y.(17) adlı kız, 'Beni affedin' yazılı mektup bırakıp, falezlerden atladı. Kayalıklara çarpıp yaralanan A.Y., hastanede tedaviye alındı.
Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı'ndaki falezlere dün saat 19.00 sıralarında gelen A.Y., bir süre tek başına oturdu. Ardından falezlerde dolaşmaya başladı. Genç kız, çecredekilerin şaşkın bakışları altında da cüzdanından çıkardığı mektubu, kayalıklara bırakıp, kendini boşluğa bıraktı. A.Y., yaklaşık 15 metreden kayalıkların üzerine düşerek, yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerne gelen sağlık ekipleri, yaralanan A.Y.'yi düştüğü yerden sedye yardımıyla çıkararak, hastaneye götürdü.
Polisin el koyduğu mektupta ise 'Özür dilerim. Kimsenin istediği gibi bir insan olamadım. Beni affedin' yazdığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328