Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Duayen gazeteci Baki Avcı için son görev
Duayen gazeteci Baki Avcı gözyaşlarıyla...
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'na soruşturma başlatıldı
CHP'nin İstanbul yeni İl Başkanına...
CHP İstanbul İl Kongresi başladı CANLI
CHP İstanbul İl Kongresi başladı...
Binlerce Mac kullanıcısı Fruitfly ile gözetlemiş
Mac kullanıcılarını Fruitfly ile gözetlemiş

17 yaşındaki kayıp kızın annesi denize atladı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 10 gündür kayıp Ecem Balcı (17) her yerde aranırken, annesi Esra E. (41), Kandıra'da denize atladı. Esra E.'nin bulunması için çalışmalar sürüyor. Gölcük Şirinköy Mahallesi'nde yaşayan Ecem Balcı,...

17 yaşındaki kayıp kızın annesi denize atladı
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 10 gündür kayıp Ecem Balcı (17) her yerde aranırken, annesi Esra E. (41), Kandıra'da denize atladı. Esra E.'nin bulunması için çalışmalar sürüyor.
Gölcük Şirinköy Mahallesi'nde yaşayan Ecem Balcı, 10 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ecem'in ailesinin başvurusu üzerine polis arama çalışması başlattı. Bir yıl önce kanser tedavisi gören Ecem Balcı'nın sağlığına kavuşması ailesini mutlu ederken, kaybolsı ise büyük üzüntü yarattı.
Ecem Balcı'nın eşinden boşanan annesi Esra E. ise dün iddiaya göre Kandıra Kartalkayası mevkiinde denize atladı. Kayalıklarda çantası bulunan Esra E.'nin yazdığı notta, herkesten hakkını helal etmesini istediği belirtildi. Yaşadığı bunalım nedeniyle canına kıydığı öğrenilen Esra E.'nin  bulunması için deniz ve havadan arama yapıldı. Helikopterle kontrolde bulunulurken, dalgıçlar da suda arama çalışması yaptı. Esra E.'nin yakınları sahilde üzüntü içerisinde çalışmaları takip etti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

mersin escort bodrum escort