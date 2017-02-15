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17 yaşındaki gençten 22 gündür haber alınamıyor

Nedim KOVAN/ORDU, () - ORDU’nun Altınordu İlçesi’nden 1 ay önce balıkçı gemisiyle Karadeniz'e açılan 17 yaşındaki Bahadır Türkyılmaz’dan 22 gündür haber alınamıyor. Ordu’nun Şirinevler Mahallesi’nde...

17 yaşındaki gençten 22 gündür haber alınamıyor

Nedim KOVAN/ORDU, () - ORDU’nun Altınordu İlçesi’nden 1 ay önce balıkçı gemisiyle Karadeniz'e açılan 17 yaşındaki Bahadır Türkyılmaz’dan 22 gündür haber alınamıyor.
Ordu’nun Şirinevler Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan Bahadır Türkyılmaz, gemiyle balık avına gitmek için 1 ay önce evinden ayrıldı. Abhazya karasularında Bahadır Türkyılmaz’ın gemiden düşerek kayıplara karıştığı iddiası ailesine ulaştı. Denizde yapılan aramalarda ise Bahadır Türkyılmaz’a ulaşılamadı. Ailesi ve yakınları polise başvurarak çocuklarının bulunmasını istedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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