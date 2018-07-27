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17 yaşındaki cinayet zanlısı: Küfür ettiler, kendime hakim olamadım

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde dün, ablasını kaçırdığını iddia ettiği gencin ailesinin bulunduğu otomobile ateş açıp 1 kişiyi öldüren, 1 kişiye de yaralayan E.A., jandarmadaki sorgusunda, "Bana otomobilin camından küfür ettiler,...

17 yaşındaki cinayet zanlısı: Küfür ettiler, kendime hakim olamadım
KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde dün, ablasını kaçırdığını iddia ettiği gencin ailesinin bulunduğu otomobile ateş açıp 1 kişiyi öldüren, 1 kişiye de yaralayan E.A., jandarmadaki sorgusunda, "Bana otomobilin camından küfür ettiler, kendime hakim olamadım, ateş ettim" dedi. Şüpheli, mahkemece tutuklandı.
Olay, dün Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde meydan geldi. İddiaya göre, 20 yaşında olan ve adı öğrenilemeyen kız, Kendir Ailesi'nden bir gençle 3 ay önce kaçarak evlendi. Kız kendi isteğiyle evlendiğini belirtirken, damat da düğünün ardından askere gitti. Olayın ardından kızın ailesiyle Kendir Ailesi arasında husumet oluştu. Ablasının kaçırıldığını öne süren E.A., dün öğle saatlerinde pazara giderek Kendir Ailesi'nin gelmesini bekledi. Bir süre sonra aile, 41 EZ 347 plakalı otomobille pazara girdi. Bu sırada E.A., yanında bulunan tabancayla araca kurşun yağdırdı. Saldırıda, otomobilde bulunan gencin dedesi Halil Kendir (66) olay yerinde yaşamını yitirdi, babası İzzet Kendir (43) yaralandı. Olayın ardından kaçan E.A. ise silahı ile birlikte jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, karakola götürüldü. E.A., jandarmadaki sorgusunda, "Geçmişte yaşanan olaylardan dolayı husumet gütmedim. Sürekli tehdit ve hakaret ediyorlardı. Bana otomobilin camından küfür ettiler, kendime hakim olamadım, ateş ettim. Ben olayı tasarlayarak veya pusu kurarak yapmadım" dedi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., tutuklanarak Kastamonu Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

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