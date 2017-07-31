17 yaşındaki Ayşe'nin katil zanlısı tutuklandı

İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat), ()-TOKAT'ın Erbaa İlçesi'nde 17 yaşındaki Ayşe Meşe'yi pazar yerinde 6 yerinden bıçaklayarak öldüren şüpheli Sinan Çelebi tutuklandı.

Önceki gün ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Gökal Beldesi'nde anne ve babası ile birlikte pazarda alışveriş yapan Ayşe Meşe, 1 yıl önce birlikte kaçtığı, daha sonra ayrıldığı 32 yaşındaki Sinan Çelebi ekmek bıçaklı saldırısında öldü. Teslim olan şüpheli jandarmadaki sorgusunun ardından sabah saatlerinde Erbaa Adliyesine sevk edildi. Şüpheli Sinan Çelebi sevk edildiği mahkeme tarafından akşam saatlerinde tutuklanarak Tokat Çamlıbel T Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Çelebi, adliye çıkışında sorulara yanıt vermedi.

Öte yandan kızı Ayşe Meşe’yi kurtarmaya çalışırken aldığı bıçak darbesiyle yaralanan ve Erbaa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan baba Ali Osman Meşe'nin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Ölen Ayşe Meşe bugün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının sonrası Gökal Kasabası Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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