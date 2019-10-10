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17 yaşında 25 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranıyordu
İZMİT’te, hakkında 26 hırsızlık suçundan 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 yaşındaki B.M. yakalandı. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Amirliği ekipleri, 26 hırsızlık suçundan hakkında...
GÜVENLİK 10.10.2019, 17:14
İZMİT’te, hakkında 26 hırsızlık suçundan 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 yaşındaki B.M. yakalandı.
İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Amirliği ekipleri, 26 hırsızlık suçundan hakkında 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.M.'nin yakalanması için çalışma başlattı. B.M., saklandığı eve düzenlenen baskınla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.M., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Amirliği ekipleri, 26 hırsızlık suçundan hakkında 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.M.'nin yakalanması için çalışma başlattı. B.M., saklandığı eve düzenlenen baskınla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.M., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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