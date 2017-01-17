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17 kişinin dumandan etkilendiği binayı kundaklanmış

BURSA'nın merkez Yıldırım İlçesi’nde, 5 katlı binanın altında bulunan oto aksesuar dükkanı ile önündeki otomobilde çıkan ve 10'u çocuk 17 kişinin dumandan etkilenerek hastanede tedavi altına alındığı yangının, kundaklama olduğu...

17 kişinin dumandan etkilendiği binayı kundaklanmış
BURSA'nın merkez Yıldırım İlçesi’nde, 5 katlı binanın altında bulunan oto aksesuar dükkanı ile önündeki otomobilde çıkan ve 10'u çocuk 17 kişinin dumandan etkilenerek hastanede tedavi altına alındığı yangının, kundaklama olduğu ortaya çıktı. 2 şüphelinin elindeki benzin bidonuyla, önce otomobili daha sonra da dükkanı yakması güvenlik kameraları ile kaydedildi.
Olay, önceki gün sabaha karşı merkez Yıldırım İlçesi’ne bağlı Hacivat Mahallesi’nde meydana geldi. Ankara Yolu üzerinde Nihat Akın’a ait oto aksesuar dükkanı ve işyeri önünde park edilen Temel Aksoy’a ait 16 U 0528 plakalı otomobilin yandığını görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri 6 araçla yangına müdahale etti. Çıkan yangında, dükkanın üzerinde bulunan 5 katlı binada 10'u çocuk 17 kişi dumandan etkilenerek hastanede tedavi altına alındı.
BENZİN DÖKÜP YAKTILAR
Polis ekipleri, yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesiyle, yangının kundaklama olayı olduğu ortaya çıktı. Kül olan oto aksesur dükkanının yanında bulunan işletmenin güvenlik kameraları kayıtlarında 2 şüphelinin, ellerindeki benzin bidonuyla, olay yerine geldiği, bir süre keşif yaptıktan sonra, bidondaki benzini işyerinin önünde bulunan otomobile döktükleri daha sonra dükkanın pencere ve duvarlarına da benzin döküp kaçmaları görüntülendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 2 şüpheliyi yakalamak için kapsamlı soruşturma başlattı. 

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