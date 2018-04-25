17 Aralık operasyonunda görev alan amire FETÖ'den dava

İSTANBUL'da görev yaparken 17 Aralık operasyonlarında usulsüz dinleme yapan Erzurum'un Köprüköy İlçe Emniyet eski Amiri Fürkan D. ve doktor olan eşi B.D. hakkında FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla dava açıldı. Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen Fürkan D., "15 Temmuz hain darbe girişiminde Köprüköy'de görevliydim. Burada kalkışma olsaydı, meslektaşlarım gibi vatan, millet uğruna şehit olabilirdim. Bu bile FETÖ üyesi olmadığımı gösterir" diye kendini savundu.

Erzurum'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 17 Ağustos 2016'de meslekten ihraç edilen Köprüköy İlçe Emniyet eski Amiri Fürkan D. ile doktor olan eşi B.D. hakkında 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen karı-koca hakkında hazırlanan iddianamede, evlerinde örgüt lideri Fethullah Gülen'e ait kitap ele geçirildiğine değinildi. Ankara Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ele geçirilen mikro SD kart üzerinde yapılan incelemede, Fürkan D.'nin FETÖ mensubiyeti, teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyede olan 'derece 1-A5' düzeyde olduğu rapor edildi. Daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan Fürkan D., iddianamenin 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilmesinin ardından geçen ay tutuklanarak cezaevine kondu.

'FETÖ ÜYESİ DEĞİLİM'

Fürkan D. ve halen görevde olan doktor eşi B.D.'nin Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün yargılanmasına başlandı. Suçlamaları kabul etmeyen Fürkan D., ByLock'un ismini 15 Temmuz sonrası duyduğunu öne sürdü. Kendisinin de eşinin de ByLock kullanmadığını iddia eden Fürkan D., "15 Temmuz hain darbe girişiminde Köprüköy karakol amiriydim. Müdürümüzün talimatıyla uzun namlulu silahlarla ilçe merkezine çıktık. O gün orada kalkışma olsaydı, meslektaşlarım gibi vatan, millet uğruna şehit olabilirdim. Bu bile FETÖ üyesi olmadığımı gösterir. Kesinlikle böyle bir program kullanmadım" diye konuştu.

BAŞKAN: SENİ FURKAN ABİ DİYE KAYDETMİŞLER

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Yakup Taşlıova, "Kullanıcı adın, isminin ve soyisminin baş harfleri. Listendekiler seni 'Furkan, Furkan abi' diye kaydetmişler. Buna ne diyeceksin?" diye sordu. ByLock'u kullanmadığını ileri sürmeye devam eden Fürkan D., "Ben sadece WhatsApp kullandım. Bahsedilenler aynı WhatsApp gruplarına benziyor. Listedeki kişilerin hepsi meslektaşlarım. Daha önce iki kez gözaltına alındım. İlkinde savcılıktan serbest bırakıldım. Yurt dışı yasağım bile yoktu. Kaçma şüphem yok, tahliyemi istiyorum" dedi.

'HAT EŞİMİNDİ'

Kullandığı hattın eşi Fürkan D.'nin olduğunu belirten B.D. ise uzun nöbet günlerinde internet ve dakikalarından faydalanmak için bu hattı yanına aldığını, zaman zaman kullandığını söyledi. Duruşma savcısı mahkemeye sunduğu mütalaada, iki sanığın da 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan cezalandırılmasını istedi. Fürkan D.'nin tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, sanık avukatının savunma hazırlaması için duruşmayı erteledi.

17 ARALIK OPERASYONUNDA GÖREV ALMIŞ

Öte yandan Fürkan D., 17 Aralık operasyonunda İstanbul İstihbarat Şube'de görev almış ve 'kişiler arasında aleni olmayan konuşmaları kaydetmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 8 Ağustos 2014'te tutuklanmıştı. Teslim olmaya giden Fürkan D., basına açıklama yaparak "Alnımız ak başımız dik, yaptıklarımızdan kesinlikle bir pişmanlık söz konusu değil. Özür dilenecek bir işlem yapmadık" demişti. Yaklaşık 5 ay cezaevinde kalan Fürkan D.'nin görev yeri değiştirilmiş, daha sonra da doğu görevi için Erzurum'a atanmıştı.



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