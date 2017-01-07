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168 DEAŞ hedefi vuruldu, 21 terörist öldürüldü

GAZİANTEP,() - SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'a ait 168 hedef karadan ve havadan ateş altına alınarak imha edilirken, 21 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 137 gündür...

168 DEAŞ hedefi vuruldu, 21 terörist öldürüldü

GAZİANTEP,() - SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'a ait 168 hedef karadan ve havadan ateş altına alınarak imha edilirken, 21 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 137 gündür sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik operasyonlara devam edildi. Karadan ve havadan ateş altına alınan terör örgütü DEAŞ'ın 168 hedefi imha edildi, 2 drone düşürüldü. Çatışma ve topçu atışları ile hava harekatı sonucu 21 terörist etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığı tarafından harekatın son durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:
"Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 156 DEAŞ terör örgütü hedefi ateş destek vasıtaları ile ateş altına alınarak DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevziileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmış, bazıları kullanılamaz hale getirilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından Bab, Bzagah, Suflaniyah ve Kabr Al Mukri’de bulunan 12 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda barınma yerleri, karargah binaları, kontrol noktası, silah ve araçları imha edilmiştir. Gün içerisinde yaşanan çatışmalar ve yapılan atışlar sonucunda toplam 21 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ'a ait 1 drone Zarzur bölgesinde, 1 adet drone ise Abu Taltal kuzeyinde düşürülmüştür. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 37 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 2794 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir." 

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