16 yıldır PKK'da yer alan terörist öldürüldü

TUNCELİ, () - TUNCELİ Pülümür ilçesi Kızılmescit köyü kırsal alanında 26 Nisan 2017 günü sürdürülen operasyonda yaşanan çatışma sırasında ölü ele geçirilen 7 PKK'lı arasında yer alan 'Roni' kod adlı Mehmet Füdeyil Aydın'ın 16 yıldır örgüt içinde yer aldığı öğrenildi. İçişleri Bakanlığı'nın araranlar listesinde turuncu listede yer alan 'Roni' kod isimli Mehmet Füdeyil Aydın 'ın 1974 Muş Bulanık doğumlu olduğu 2001 yılında örgütün dağ kadrosuna katıldığı ve 16 yıldır örgüt içinde silahlı faaliyet gösterdiği öğrenildi.

BİRÇOK EYLEME KATILMIŞ

Mehmet Füdeyil Aydın'ın 15 Ağustos 2015'te Bingöl Karlıova Hacılar Köyü mevkiinde Bingöl Erzurum karayolunu kesip, olaya müdahale için gelen güvenlik güçlerine el yapımı patlayıcı saldırısı sonucu 3 askerin şehit olması ve 6 askerin yaralanmasına neden olan eylemi gerçekleştiren terörist olduğu öğrenilDİ.

Bu kayıplarla birlikte terör örgütünü sözde Erzurum eyaletinin yönetim seviyesindeki teröristlerin büyük bir bölümünün güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği öğrenildi. 04 Kasım 2016 tarihinde PKK'nin sözde Erzurum eyalet sorumlusu İsa Teres ve yardımcısı İran uyruklu Yılmaz Rezgücü adlı teröristler 15 PKK'lı ile birlikte Kızılmezcit bölgesinde öldürülmüştü. Yine örgütün sözde Yayladere gücü sorumlusu Hüseyin Ulaş İlter isimli terörist, grubunu bırakarak Kuzey Irak'a kaçmaya çalışırken 03 Aralık 2016 tarihinde güvenlik güçlerince Bingöl'de yakalanmış, yardımcısı da 28 Mart 2017 tarihinde Bingöl Yayladere'de çatışma sonrasında güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

Tunceli Pülümür Kızılmescit bölgesinde 26 Nisan 2017'de Mehmet Füdeyil Aydın adlı teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda, aralarında sözde Erzurum eyaleti Bağır Gücü kadın sorumlusu İran uyruklu Dohter Hatemi Es ve sözde Barav Gücü sorumlusu Irak'lı Cabir Mevlüdü isimli teröristler de ölü olarak ele geçirildiği yapılan kimlik tespitinde öğrenildi.