16 yıl önceki çifte cinayeti, polisin iz sürmesi aydınlatmış

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da, İbrahim Yörük ve Mesut Yürügel'in 16 yıl önce ormanlıkta öldürülmesiyle ilgili hazırlanan iddianame, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, adli emanetteki tabancanın, Yörük ile Yürügel öldürülürken kullanılmış olabileceği ihtimalini değerlendiren polisin, silahın o dönem üzerine kayıtlı olduğu Ramazan Oruç'u yakaladığı belirtildi. Suçunu itiraf eden ve tutuklanan Oruç hakkında, 'kasten insan öldürme' suçundan 2 kez ömür boyu hapis cezası istendi.

İbrahim Yörük ve Mesut Yürügel, 20 Aralık 2003 tarihinde gece saatlerinde, Kepez ilçesindeki ormanlıkta tabancayla vurularak, öldürüldü. Yörük ile Yürügel'i para anlaşmazlığı nedeniyle öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınıp, mahkemece tutuklanan Y.İ. ve A.Ş., yargılandıkları davada beraat etti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca geçen aylarda dosya yeniden açılarak, emniyet güçlerine gönderildi. Cinayet büro dedektifleri, çifte cinayete ilişkin soruşturmayı derinleştirdi. Cesetlerin bulunduğu alana, geceleri kadınların götürüldüğü belirlendi. Polis, bölgede para karşılığı cinsel ilişkiye giren kadınların kimler olduğu konusunda araştırma yaptı. S.Y. adlı kadının, o dönem Ramazan Oruç ile cinayetlerin işlendiği ormanlık alana gittiği tespit edildi. Oruç ve S.Y.'nin cep telefonu sinyallerinin kayıtlarına göre, cinayetlerin işlendiği tarihte aynı bölgede oldukları belirlendi. Oruç'un suç tarihinde ruhsatlı silahının bulunduğu, olaydan bir süre sonra da namlusunu değiştirerek, O.E.'ye devrettiği belirlendi. Suçta kullanıldığı için adli emanete alınan silahın kriminal incelemesinde, 'kuvvetle muhtemel' Yörük ve Yürügel'in vurulduğu tabanca olduğu değerlendirmesi yapıldı.

LASTİK İZLERİ ÖRTÜŞTÜ

Polis ekipleri, daha sonra olay yerinden alınan lastik izlerinin, sanığın kullandığı araca ait olup olmadığını araştırdı. Kentteki tüm lastik bayilerini dolaşan polis, lastiklerin, 2003'te sanık tarafından bayiden satın alındığını tespit etti. Tüm delillerin toplanmasının ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Ramazan Oruç ile S.Y.'yi geçen yılın Mart ayında gözaltına aldı. Oruç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'ZARAR VERECEKLERİNİ DÜŞÜNEREK ATEŞ ETTİM'

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca cinayetlere ilişkin hazırlanan iddianame, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, sanık Ramazan Oruç hakkında 'kasten insan öldürme' suçundan 2 kez ömür boyu hapis cezası istendi. İddianamede, suçunu itiraf ettiği kaydedilen Ramazan Oruç, S.Y. ile araçta birlikte olmak için ormanlığa gittiklerini belirterek, "Bir kişi otomobilin önüne geçti. Elinde bıçak olan bir başka kişi ise aracın kapısını açtı. Bize, polis olduklarını ve hakkımızda işlem yapacaklarını söylediler. Bana yakın olan kişinin elinde bıçak bulunduğu için polis olduklarına inanmadım. Kimliklerini göstermelerini istediğimde biri bıçak doğrultarak, cüzdanımızı ve paramızı istedi diğeri ise telefonla sanki polis merkezine bilgi veriyormuş gibi yaparak, 'Olay yerindeyiz, şahısları yakaladık' dedi. Bize zarar vereceklerini düşünerek, önce elinde bıçak olana ardından diğer kişiye ateş ettim" dedi.

'TESLİM OLMAYI DÜŞÜNMEDİM'

Ramazan Oruç, olaydan sonra otomobile binerek, bölgeden ayrıldıklarını ve vurduğu kişilerin ölüp ölmediğini bilmediğini kaydetti. Yaşadığı olayı yakınına anlattığını, ertesi gün olay yerine varacağı sırada 2 cenaze aracı gördüğünü ve bu kişilerin öldüğünü o an anladığını iddia eden Oruç, şunları kaydetti:

"Silahım zaten ruhsatlıydı. Olay açığa çıkarsa durumu kabullenecektim. Bunun dışında gidip, teslim olmayı düşünmedim. Silahın namlusunu değiştirmemin sebebi ise bir düğünde ateş ederken, namlunun patlamış olmasıdır."

Ramazan Oruç ile birlikte olan S.Y. de benzer ifadelerde bulunarak, adı geçen kişilerin öldüğünü 16 yıl sonra öğrendiğini öne sürdü.

Sanıkların yargılanmasına, ilerleyen günlerde başlanacak.

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