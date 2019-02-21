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16 yıl hapisle aranan hükümlü, kaçak sigarayla yakalandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), ()- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin 5 ayrı adrese düzenlediği operasyonda kaçak tütün ve sigara imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan, 20 ayrı suçtan arandığı ve...

16 yıl hapisle aranan hükümlü, kaçak sigarayla yakalandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), ()- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin 5 ayrı adrese düzenlediği operasyonda kaçak tütün ve sigara imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan, 20 ayrı suçtan arandığı ve hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunduğu belirlenen S.Ç., tutuklandı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, savcılığın talimatıyla kaçak sigara paketlemesi yapıldığını belirledikleri 5 ayrı adrese dün eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerdeki aramalarda, toplam 7 bin 518 adet, içine tütün doldurulmuş makaron, 63 kilo 447 gram tütün, 5 paket nargile tütünü, 2'si elektronik, 3 tütün sarma makinesi ele geçirildi. Elektronik sarma makinelerinin piyasada sadece fabrikalarda bulunan özel yurt dışından getirilen cihazlardan olması ise dikkati çekti. Operasyonda S.Ç., gözaltına alındı.
S.Ç.'nin sahtecilik, dolandırıcılık, hırsızlık gibi 20 ayrı suçtan arandığı ve hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunduğu belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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