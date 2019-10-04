Flaş Haberİstanbul Valiliği'nden yağış uyarısı
Son Dakika
16 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
İZMİT'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla hakkında 16 yıl 9 ay hapis cezası bulunan ve yaklaşık 1 senedir aranan G.T. (30), yakalandı. İzmit Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 'uyuşturucu...
GÜVENLİK 04.10.2019, 17:56
İZMİT'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla hakkında 16 yıl 9 ay hapis cezası bulunan ve yaklaşık 1 senedir aranan G.T. (30), yakalandı.
İzmit Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak', 'yaralama' ve 'hırsızlık' gibi suçlardan hakkında 16 yıl 9 ay hapis cezası bulunan G.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin adresini belirleyen ekipler, ardından takibe aldı. Yaklaşık bir yıldır aranan G.T.'nin saklandığı eve baskın yapan ekipler, şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan G.T., adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
İzmit Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak', 'yaralama' ve 'hırsızlık' gibi suçlardan hakkında 16 yıl 9 ay hapis cezası bulunan G.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin adresini belirleyen ekipler, ardından takibe aldı. Yaklaşık bir yıldır aranan G.T.'nin saklandığı eve baskın yapan ekipler, şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan G.T., adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
26°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 04 Ekim 2019
|İmsak
|05:33
|Güneş
|06:57
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:12
|Akşam
|18:48
|Yatsı
|20:07
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gaziantep FK
|6
|11
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Adana Demirspor
|6
|10
|6. Balıkesirspor
|6
|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2