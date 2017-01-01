16 yaşındaki sürücünün kırmızı ışık kazası: 8 yaralı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, kırmızı ışık ihlali yapan 16 yaşındaki E.Ş.'nin kullandığı hafif ticari araç, taksiye çarptı. Kazada, 8 kişi yaralandı.

Kaza dün gece, İzmit Turan Güneş Caddesi'nde meydana geldi. Yılbaşı nedeniyle arkadaşlarıyla birlikte eğlenen 16 yaşındaki E.Ş. yönetimindeki 16 LH 412 plakalı hafif ticari araç iddiaya göre kırmızı ışıkta geçerek 45 yaşındaki Özkan Özkol'un kullandığı 41 T 0291 plakalı ticari taksiye çarptı.

Kazada yaranan taksi sürücüsü Özkan Özkol ile takside bulunan 22 yaşındaki Büşra Okumuş, diğer aracın sürücüsü E.Ş. ile araçta bulunan Eren Ekmen, 19 yaşındaki Emirhan Güven, Baran Boz, 20 yaşındaki Serdar Erdem ile 17 yaşındaki Fevzi Can Topal hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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