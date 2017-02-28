16 yaşındaki kıza tecavüzle yargılanan 8 sanığa beraat

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde, geçen yıl 16 yaşındaki C.G. adlı kıza tecavüz ettiği iddia edilen 8 sanık beraat etti. Sanıklardan Eyyüp U., 'şantaj' suçundan 10 ay hapisle cezalandırıldı, ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Serik İlçesi'nde, geçen yıl C.G. adlı kıza tecavüz ettikleri iddiasıyla 8 sanığın yargılandığı dava sonuçlandı. Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanıklar Eyyüp U., Habip K. ve Kasım N.K. ile sanık avukatları ve mağdur C.G.'nin avukatı katıldı.

Duruşmada savcı esas hakkında mütalaa verdi. Savcı, 2016 yılı şubat ayında 19 yaşındaki Eyyüp U.'nun düğün davetiyesi vermek için mağdur C.G.'nin ailesinin evine gittiğini, bu sırada tanıştıklarını, bir süre sonra C.G. ile facebook üzerinden de arkadaş olarak yazışmaya başladıklarını anlattı. Geçen yıl mart ayında C.G. ve Eyyüp U.'nun Serik'te bir arkadaşlarının evine giderek cinsel ilişkiye girdiklerini aktaran savcı, sanığın cinsel ilişkiyi cep telefonuyla görüntülü kaydettiğini belirtti. C.G.'nin şikayetinde sanığın kendine zorla sahip olduğu ve rızasıyla ilişkiye girmediğini iddia etmesine rağmen görüntülerden bunun doğru olmadığının anlaşıldığını belirten savcı şu ifadelere yer verdi:

"Bu olayın ardından bir süre sonra taraflar ayrılmıştır. 31 Mayıs 2016 tarihli mesaj tespit tutanağında sanık Eyyüp U., C.G.'ye hitaben facebook mesajı yoluyla 'Videoyu ailen izlese ne olur?' şeklinde şantaj içerikli sözler söylemiştir. Sanık hakkında 'nitelikli cinsel istismar' suçundan dava açılmışsa da görüntüler izlendiğinde, savunma beyan ve dosya kapsamı incelendiğinde sanığın bu suçtan beraatına, sanığın ilişkiye girdikleri tarihte 15-18 yaş aralığında olan mağdur çocuğun 'hürriyetinden yoksun kılma' iddiasında somut delil olmadığından beraatına, sanığın üzerine atılı olan 'şantaj' suçunu işlediğinin sabit olduğundan cezalandırılmasını talep ederiz."

Savcı, diğer sanıkların da kesin, inandırıcı ve somut delil olmadığından beraatlarını talep etti.

C.G.'nin avukatı Emine Sema Çağlar, mütalaadaki aleyhte hususları kabul etmediklerini ve sanıkların cezalandırılmasını isterken, sanık avukatları ise mütalaaya uygun karar verilmesini talep etti. Son sözü sorulan Eyyüp U., mütalaaya diyeceği olmadığını, ceza verilecekse hükmün açıklamasının geri bırakılmasını istedi.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamasından beraatına, sanık Eyyüp U.'nun 'şantaj' suçundan 10 ay hapisle cezalandırılmasına ve hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verdi.