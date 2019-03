16 yaşındaki kıza cinsel istismara 16 yıl 8 ay hapis

ESKİŞEHİR’de, A.M. (16) adlı kıza yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Ahmet Karagüzgil (20), 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir’de ailesiyle birlikte yaşayan A.M., geçen yıl Temmuz ayında Sağlık İl Müdürlüğü’ne giderek erkek arkadaşıyla ilişkiye girdiğini ve hamilelik testi yaptırmak istediğini söyledi. Kurum yetkililerinin ihbarı üzerine gelen polis ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında A.M.'nin erkek arkadaşı olan Ahmet Karagüzgil gözaltına alındı. İfadesinde kız arkadaşıyla ilişki yaşamadığını savunan Karagüzgil çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı A.M.'nin adli tıp raporunu alarak olayla ilgili soruşturmasını tamamladıktan sonra tutuklu sanık Ahmet Karagüzgil hakkında 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne 'zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan dava açtı.

Yaklaşık 8 ay süren davanın karar duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Karagüzgil ve A.M.'nin ailesiyle iki tarafın da avukatları katıldı.

Sanık Karagüzgil ifadesinde A.M. ile sosyal medya üzerinden tanışarak arkadaş olduklarını ve ilişkiye girmediklerini savunarak, "Kendisini bana 17 yaşında tanıttı. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Eskişehir 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi Mahkeme heyeti Ahmet Karagüzgil’e ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına karar verdi.



