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16 yaşındaki gençten 3 gündür haber alınamıyor

KONYA'nın Çumra ilçesinde 16 yaşındaki Emre Büyükgüler'den 3 gündür haber alınamıyor. Son olarak Çarşamba kanalı kenarında görülen gencin bulunması için kanala giden su yollarını kapatılıp, sabah saatlerinde dalgıçlar tarafından arama...

16 yaşındaki gençten 3 gündür haber alınamıyor
KONYA'nın Çumra ilçesinde 16 yaşındaki Emre Büyükgüler'den 3 gündür haber alınamıyor. Son olarak Çarşamba kanalı kenarında görülen gencin bulunması için kanala giden su yollarını kapatılıp, sabah saatlerinde dalgıçlar tarafından arama çalışmalarının başlatılacağı belirtildi.
Geçtiğimiz hafta Cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren çocukları Emre Büyükgüler'dan haber alamayan aile bireyleri, polise kayıp başvurusunda bulundu. Güvenlik güçleri tarafından aranmasına rağmen Büyükgüler'den 3 gündür haber alınamadı. Emre Büyükgüler'in en son Çarşamba kanalının kenarında görüldüğü bilgisini alan ekipler, gencin kanala girip, boğulma ihtimaline karşın kanala gelen su yollarını kapattı. Sabah saatlerinde dalgıç ekipler tarafından kanalda arama çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

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