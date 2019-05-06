Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
flaş... İçişleri Bakanlığı'ndan önemli açıklama...
Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri imha edildi
Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri imha...
Karamollaoğlu: 1 milyon 300 bin oy az değil
Karamollaoğlu: 1 milyon 300 bin...
Acı haber; 1'i Yüzbaşı 4 şehit, 1'i binbaşı 2 yaralı
Suriye'de 1 yüzbaşı şehit, 1...

16 yaşındaki çocuk, otomobille kaza yaptı: 4 yaralı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), () - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, D.Y. (16), otomobille emniyet şeridinden ana yola kontrolsüz çıkıp, başka otomobille çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde, Keşan- Gelibolu yolundaki Yerlisu...

16 yaşındaki çocuk, otomobille kaza yaptı: 4 yaralı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), () - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, D.Y. (16), otomobille emniyet şeridinden ana yola kontrolsüz çıkıp, başka otomobille çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Keşan- Gelibolu yolundaki Yerlisu köyü mevkisinde meydana geldi. Keşan'dan Gelibolu yönüne giden Yakup Karayaka yönetimindeki 34 RC 5333 plakalı otomobil, emniyet şeridinden ana yola kontrolsüz çıkan D.Y.'nin kullandığı 22 LL 001 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Yakup Karayaka ve D.Y. ile araçlarda bulunan Elif Karayaka ve Mesut Yatıkçı yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328