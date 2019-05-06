16 yaşındaki çocuk, otomobille kaza yaptı: 4 yaralı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), () - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, D.Y. (16), otomobille emniyet şeridinden ana yola kontrolsüz çıkıp, başka otomobille çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Keşan- Gelibolu yolundaki Yerlisu köyü mevkisinde meydana geldi. Keşan'dan Gelibolu yönüne giden Yakup Karayaka yönetimindeki 34 RC 5333 plakalı otomobil, emniyet şeridinden ana yola kontrolsüz çıkan D.Y.'nin kullandığı 22 LL 001 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Yakup Karayaka ve D.Y. ile araçlarda bulunan Elif Karayaka ve Mesut Yatıkçı yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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