16 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan iki şüpheli tutuklandı

SAMSUN'da, E.K. (16) isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduktan sonra kaçtıkları otomobille takla atan ve olay yerinden yara almadan kaçan Mustafa D. ve Erkan C., jandarmanın başlattığı çalışma sonucunda yakalandı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.Olay, saat 03.00 sıralarında Samsun'un Atakum ilçesi Sarıışık kavşağında meydana geldi. Rize'nin Ardeşen ilçesindeki evinden kaçtığı iddia edilen E.K., otostop çekerek İstanbul'a gitmek istedi. E.K., Canik ilçesi Belediyeevleri Kavşağında otostop çektiği sırada kendisini otomobile alan Mustafa D. ve Erkan C.'nin cinsel istismarına uğradı. Olayın ardından 55 ASC 53 plakalı otomobille olay yerinden kaçmak isteyen şüpheliler, sürücü Mustafa D.'nin direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Atakum ilçesinde bulunan Sarıışık kavşağında takla attı. E.K.'nın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan şüpheliler, olay yerinden kaçtı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Jandarmanın başlattığı çalışma sonucunda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, E.K. ile 200 TL karşılığında ilişkiye girdiklerini iddia etti. Mustafa D. ve Erkan C, 'Cinsel istismar' suçundan tutukladı.

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